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Güncel
İHA 08.12.2023 11:16

Mersin’den 4 yıl önce çalınan motosiklet Karaman’da bulundu

Mersin’in Mut ilçesinden 2019 yılında çalınan motosiklet Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde jandarma tarafından bulundu.

Mersin’den 4 yıl önce çalınan motosiklet Karaman’da bulundu
[TRT Haber (arşiv)]

Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, beldede ikamet eden F.A. isimli şahsın elinde bulunan motosikletin çalıntı olabileceğini düşünerek soruşturmaya başladı.

Şase ve motor numarası kazınmış olan motosikleti muhafaza altına alan ekipler, yaptıkları kapsamlı araştırma ve inceleme sonunda motorun Durmuş K.’ye ait olduğu ve 2019 yılında Mersin’in Mut ilçesinde evinin önünden çalındığını tespit etti.

Motorun Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da çalıntı motosiklet olarak kayıtlara girdiğini belirleyen jandarma, motoru gerçek sahibi olan Durmuş K.’ye teslim etti.

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan F.A. ise, motosikleti satın aldığını hırsızlık olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

3-4 kez el değiştirdiği ortaya çıkan motosikletin son sahibi F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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