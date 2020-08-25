Haber Giriş: Kaynak: AA
İnegöl'de üzerine kaynar su dökülen çocuk yandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen çocuğun vücudunda yanık oluştu.
Huzur Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ethem B. (7), mutfakta oynadığı sırada ısıtıcıda bulunan kaynar suyu bacağına döktü.
Çocuğun annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ethem B'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 15:21
- 15:03
- 15:11
- 14:56
- 14:48
Sıradaki Haber
Koçarlı'da üzüm hasadına başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz