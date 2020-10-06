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İnegöl'de mobilya imalathanesinde iş kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda bir mobilya imalathanesinin ahşap kesim bölümünde çalışan Gürdal K'nin sol kolu makineye sıkıştı.
Mesai arkadaşlarınca kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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