Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Akaryakıt istasyonundaki 6 kişinin izin belgesinin bulunmadığını tespit eden polis, toplam 18 bin 900 lira ceza uyguladı.