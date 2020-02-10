Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamışlardan sepet ve hediyelik eşya yapan kursiyer kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatıyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sepet örme kursuna katılan 20 kadın, sonbaharda dere boylarında kurumaya başlayan ve yörede "kındıra" olarak bilinen kamışları ilmek ilmek örerek, evlerde kullanılacak eşyalara dönüştürüyor.

Günlük 40 lira ücret alan kadınlar, birbirinden güzel sepetlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Hülya Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöre kadınlarının kursa ilgi gösterdiğini söyledi.

Son yıllarda unutulan sepet örmenin Türkiye'de kuşaktan kuşağa aktarılan ve yaşatılmaya çalışılan bir kültürel miras olduğunu belirten Öztürk, "Sepet geleneksel el sanatlarımızdan, ayrıca yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları grubuna giriyor. Bunu yaşatmak amacıyla bir araya geldik." dedi.

"Kadınlar kendilerine iş alanları oluşturacak"

Öztürk, kamışların dere kenarında doğal olarak yetiştiğini dile getirerek, "Evde sıkılan kursiyerlerimiz kursumuza katılıyor. Stres atmak maksatlı katılım sağlayanlar da var. Burada olmaktan mutlular. Ekmek sepeti, vazo ve küçük hediyeler yapıp satılıyor. Kurs sonunda belgelerini alan kadınlar, kendilerine iş alanları oluşturacak." diye konuştu.

Kursiyer Ümran Gül (47) ise kursla hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de el sanatı öğrendiklerini vurguladı.

Annesinin küçükken uğraştığı sepetlerin yapılışını merak ettiğini aktaran Gül, "Annem sepete kayısı, yumurta koyardı. Kurs bitince imkanım çerçevesinde örüp satmak istiyorum. Kamışlardan kapı süsü, paspas, yumurtalık, ekmeklik, tepsi, oyuncak sepetler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı kursiyer Gülbanu Kök de kursa ev dekorasyon malzemesi yapmak için geldiğini anlattı.

Ülkesinde de sepet işiyle uğraşıldığına değinen Kök, kursta öğrendikleriyle sepet yapacağını ve iş kurmayı düşündüğünü ifade etti.