Konya, Ahırlı'ya bağlı Kayacık Mahallesi'nde bulunan leylek yuvaları, yeniden dolmaya başladı.

Soğuk havanın ve kar yağışının aralıklarla devam etmesine rağmen dönüş yapan leylekler, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Bölgede leyleklerin gelişinin baharın müjdecisi olarak değerlendirildiğini aktaran mahalleliler, "Leylekler her yıl olduğu gibi kar olmasına karşın bu yıl da zamanında geldiler. Her yıl mart ayının başında geliyorlar." ifadesini kullandı.