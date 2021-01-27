Yıldırım, hastanede incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Servisleri gezen Yıldırım, salgın sürecinde yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Yıldırım, sağlık personeline başarı dileyerek taleplerini dinledi.

Yıldırım'a ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü de eşlik etti.