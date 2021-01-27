Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da anne ve 2 çocuğu doğal gazdan zehirlendi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da doğal gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.
Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi Cihangir Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında 2 çocuğuyla yaşayan 31 yaşındaki Elif A.'nın evinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz sızıntısı meydana geldi.
Elif A. ile çocukları 5 yaşındaki Ebrar Ş. ve Hazal Ş., gazdan zehirlendi.
Durumu fark eden anne, hemen yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri anne ve çocuklarını ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan anne ve çocuklarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.
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