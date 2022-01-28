Arpaçay'a bağlı Melikköy'de yaşayan 2 yaşındaki Sevgül Top'un ayaklarına kaynar su döküldü. Aile, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Yola çıkan sağlık ekipleri, tipi nedeniyle kapanan köy yolunda ilerleyemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Arpaçay Özel İdaresi ekipleri köy yolunu ulaşıma açtı.

Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Sevgül'ün sağlık durumu iyi.

25 dakikada hastaneye ulaştırıldı

Arpaçay Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu, aldıkları ihbar üzerine kısa sürede köyün yoluna çıktıklarını söyledi:

"2 yaşındaki çocuğun üzerine su dökülmesi sonucunda yanıkları olduğunu söylediler. Biz de karla mücadele ekipleri olarak hazırda beklediğimiz için olaya hemen müdahale ettik. 25 dakika içinde hastayı hastaneye ulaştırtırdık."