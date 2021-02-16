Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"Yerinde karar dönemindeyiz"

Bakan Koca, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında koronavirüs vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.

Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021



