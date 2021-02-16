Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 08:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka sayısı açıklandı... En çok koronavirüs vakası görülen iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." dedi. İl il koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"Yerinde karar dönemindeyiz"
Bakan Koca, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında koronavirüs vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.
Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
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