İl il koronavirüs vaka haritası güncellendi... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1u790E5ics— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022
Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Samsun'u 1410,63 ile Tokat, 1358,06 ile Amasya takip ediyor.
En az vaka ise 91,84 ile Bingöl'de kaydedildi.
Vaka yoğunluğu en çok artan iller
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.
"Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun. pic.twitter.com/QVsqbfRHV3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022