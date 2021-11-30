Osmaniye'yi 462,59 oran ile Tunceli takip etti. Ordu ise 382,58 oran ile 3. il oldu.

Her 100 bin kişide görülen vaka oranları İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 kaydedildi.

Şırnak 6,14, Hakkari 9,63 ve Van 9,74 oranlarla vaka oranı en düşük 3 il oldu.