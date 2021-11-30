Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası güncellendi... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. 13-19 Kasım arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. En yüksek vaka oranı 481,45 ile Osmaniye oldu. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Osmaniye'yi 462,59 oran ile Tunceli takip etti. Ordu ise 382,58 oran ile 3. il oldu.
Her 100 bin kişide görülen vaka oranları İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 kaydedildi.
Şırnak 6,14, Hakkari 9,63 ve Van 9,74 oranlarla vaka oranı en düşük 3 il oldu.
13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
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