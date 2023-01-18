Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Öğrenciler sinema ile buluşuyor" projesi düzenlendi.

Bu kapsamda İhsangazi İmam Hatip Ortaokulu beşinci sınıfta öğrenim gören 15 öğrenci, il merkezindeki bir sinemada "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" adlı animasyon filmi izledi.

Program kapsamında öğrencilere yemek ikramında da bulunuldu.