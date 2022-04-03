Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 25 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yaparken, 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: Iğdır Uyuşturucu
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