Iğdır’da yerli ve milli buğday ekildi

Türkiye genelinde yerli ve milli buğday tohumlarının ekim alanları her geçen gün artmaya devam ediyor. Çiftçilere yerli ve milli buğday tohumlarının tanıtılması, ekmeklik buğday tohumunda dışa bağımlılığın önüne geçilmesi amacı ile Iğdır’da da deneme ekimi yapıldı. Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı’nın 20 dönümlük tarım arazisinde yapılan deneme sonunda hasat dönemi beklenecek. Hasatta istenilen verim alındığı takdirde önümüzdeki yıllarda bu ürünlerin ekilmesi için çiftçiler bilgilendirilecek ve bu ürünlerden destek alınması sağlanacak.

"Amacımız yerli ve milli ürünlü ekmek için buğday üretmek"

Iğdır olarak yerli ve milli olan ıslahı gerçekleşmiş yöresel ismi ile de kırmızı kılçık buğdayın yabancı olmadıklarını belirten Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, “Yerli ve milli olan ıslahı gerçekleşmiş bizim Iğdır yöresel ismi ile de 'kırmızı kılçık' dediğimiz bir üründür. Bu ürün ıslah edilmiş selekte edilmiş olduğu için bunun verimi de yüksek hale getirilmiştir. Biz şimdi bunun denemesini yapıyoruz. Buradaki amacımız hem yerli ve milli ürünlü ekmek için buğday üretmek hem de genetiği ile oynanılmış ürünlerden uzak insanların kendi tüketimi için böyle bir çalışmaya karar verdik. Şu an burada bu çalışmayı yapıyoruz. Takriben dönüm başına bir ton gibi bir ürün almayı düşünüyoruz. Biz bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz; hem bunun ekmek kalitesi güzel, hem de kokusu olan bir ürün. İlimize katkısından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza çiftçimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

"Dönüm başına bir ton gibi bir verim bekliyoruz"

Yerli ve milli buğday çeşidinden dönüm başına çok iyi bir sonuç aldıklarını söyleyen Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, “Yerli ve milli çeşidimiz olan Taner ekmeklik buğday çeşidimizin şu an bu alanda ekimini gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de başladık. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı hastalıklara dayanıklı olan bu çeşidimiz Tarım Ve Orman Bakanlığımızın tescilli Bahri Dağtaş Araştırma Enstitüsünde ıslah edilmiş bir çeşidimizdir. Bakanlığımız enstitüleri tarafından geliştirilen şu an tamamen bölgeye adaptasyonlu olan bir çeşidimizdir. Kırmızı kılçık dediğimiz bir buğday tipi arazinin her tarafından bakıldığı zaman zaten kendi farkını göstermektedir. Biz üreticilerimizin her daim yanındayız her daim yanlarını da olmaya devam edeceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerle ve çeşitlerle bölgenin seleksiyon çeşitlerini değiştirip ürün verimini yüksek çeşitlere kaydırmak istiyoruz. Şu an Iğdır ilimizde ilk defa denemesini yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu yerli çeşidimizin Iğdır ilinde yaygınlaştırılması için gerekli projeler ve altyapıların çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Ortalama dönüm başına bir ton gibi bir verim bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte periyodik olarak kontrollerini yapıp verimle alakalı değerli gübreleme yöntemlerini çizmeyi planlıyoruz ve üreticilerimiz ile de A'dan Z'ye çalışacağız inşallah. İlimize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı Beyefendi'ye şükranlarımızı sunarız ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.