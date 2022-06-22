Türkiye'nin yanı sıra İran ve Azerbaycan'dan gelen 1150 sporcunun tenis, atletizm, satranç ve güreş branşlarında yarıştığı festivalin en önemli etabı olan Kayısı Cup Tenis Turnuvası, düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tenis kortlarının bulunduğu alanda yapılan açılış programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende, Iğdır'ın mikroklima iklime sahip olması dolayısıyla birçok tarım ürününün üretildiğini söyledi.

Kayısının Iğdır için önemini belirten Sarıibrahim, "Özellikle sofralık kayısı üretiminde Türkiye'nin hem ihracatında hem üretiminde önemli güçlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Spor ile birlikte müzik, kültürel ve sosyal faaliyet dediğimiz unsurlar, bunların hepsi birlikte, beraber olan konulardır. Bizler gerçekte bu serhat boylarında sporun, müziğin, kültürel faaliyetin birleştirici gücüne inanan insanlar olarak birlikte başaracağız diyoruz." ifadesini kullandı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatlarıyla sporu tabana yayma ilkesiyle stratejiler geliştirdiklerini belirtti.

Tenisin her yaş ve kesimden insanın oynayabileceği bir spor olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Tenisin de tabana yayılması noktasında bu stratejilerden en önemlileri bizim tenisi zengin sporu olma algısından kurtarıp herkes tarafından, her zaman, her yerde oynanabilir olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Elbette Bakanlığımızın çok büyük destekleri ile çok büyük tesisleri yapmasıyla Türkiye'de tesis sıkıntısı yok ama içini doldurabilmek, faaliyet yapabilmek, gençlerimize dokunabilmek, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına çok önemli görevlerimiz var."

Açılış programında, Sarıibrahim ve Durmuş tenis oynadı.