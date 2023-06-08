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Güncel
AA 08.06.2023 18:17

Iğdır'da kadın kursiyerler, diktikleri giysileri çocuklarıyla tanıttı

Iğdır'da ev kadınları, katıldıkları terzilik ve dikiş-nakış kursunda diktikleri giysilerin modelliğini çocuklarıyla birlikte yaptı.

Iğdır'da kadın kursiyerler, diktikleri giysileri çocuklarıyla tanıttı

Iğdır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan terzilik ve dikiş-nakış kursunda eğitim alan kadınların yıl boyu yaptıkları çalışmaların sergilenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce program düzenlendi.

Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki defilede, diktikleri kıyafetleri çocuklarıyla giyen kadın kursiyerler, müzik eşliğinde sahneye çıktı.

Çocuklarıyla modellik yapan kadınların hazırladığı giysiler beğeni topladı.

Usta öğretici Elif Koçak, gazetecilere, kursiyer kadınların, yıl boyu diktikleri giysileri defilede sergileme imkanı bulduğunu söyledi.

Kadınların hem kendilerine hem de çocuklarına kıyafetler diktiğini anlatan Koçak, renkli bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kursiyerlerden Derya Kırımcı da dikiş ve nakışa meraklı olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle kursa yazıldım. Bir yıl içinde hem kadın hem de çocuk kıyafetleri dikmeyi öğrendim. Bundan dolayı çok memnunum, çok eğitici bir kurs oldu. Yeteneği olan herkese böyle kurslara katılmalarını tavsiye derim." dedi.

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