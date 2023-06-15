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Güncel
AA 15.06.2023 16:21

Iğdır'da jandarmanın mobil eğitim tırında vatandaşlara trafik eğitimi veriliyor

Iğdır'da, Jandarma Genel Komutanlığına ait "Jandarma Mobil Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Iğdır'da jandarmanın mobil eğitim tırında vatandaşlara trafik eğitimi veriliyor

Mobil tır, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında kente geldi.

Meydan parkına konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyip hem eğlenip hem de öğrendi.

Emniyet kemeri simülasyon aracı ise yetişkinlere açıldı. Vatandaşlar, aracı test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Iğdır'da jandarmanın mobil eğitim tırında vatandaşlara trafik eğitimi veriliyor

Uygulama sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar boş kaleye gol atmaya çalıştı.

Vatandaşları trafik hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kente gelen tırlar bugün ve yarın hizmet verecek.

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