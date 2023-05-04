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Güncel
AA 04.05.2023 15:42

Iğdır'da 451 gencin istihdam edildiği çağrı merkezinin açılışı yapıldı

Iğdır'da "Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılışları” kapsamında 451 gencin istihdam edildiği çağrı merkezinin açılışı yapıldı.

Iğdır'da 451 gencin istihdam edildiği çağrı merkezinin açılışı yapıldı
[Fotograf: AA]

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle Emek Mahallesi'nde yapılan tesisin açılışında, gençlerin istihdam edildiği tesisin hayırlı olmasını diledi.

2 bin metrekare içinde modern bir çağrı merkezinin ortaya çıktığını belirten Sarıibrahim, şu an itibarıyla 451 gencin merkezde istihdam edildiğini, bunun iki vardiya şeklinde bir ay içinde bin kişiye çıkarılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da telekonferans sistemiyle açılışa katıldı.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ve AK Parti Iğdır milletvekili adayı Cantürk Alagöz ile diğer ilgililer, kurdele keserek çağrı merkezini hizmete açtı.

Bakan Kasapoğlu, telekonferans bağlantısında, aynı zamanda Alagöz Holding Iğdır Spor Kulübü Başkanı da olan Cantürk Alagöz'e takımın durumunu sordu.

Alagöz de takımın 3 hafta sonra şampiyon olacağını ve kendisini de Iğdır'da görmek istediklerini kaydetti.

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