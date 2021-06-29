Iğdır'daki tarım alanlarına can suyu verecek Ünlendi Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Bereketli topraklarında birçok sebze, meyve ve hububatın yetiştirildiği kentte, tarım ve hayvancılık potansiyelinin artırılması için devlet destekli sulama projeleri hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin en kurak iklimli illeri arasında yer alan kentteki arazilerin sulanması ve bazı bölgelere içme suyunun sağlanması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Ünlendi Barajı'nda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Suyun yüzde 75'inin tarım arazilerinin sulanması, yüzde 25'inin ise içme suyu olarak kullanılması planlanan barajda, gövde kısmının 2022 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine, DSİ heyetiyle bölgede incelemede bulunduklarını ve barajdaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Barajın tamamlanmasının bölge için önemli bir gelişme olacağını ifade eden Sarıibrahim, "Bölgenin en önemli sulama ve içme suyu tesisi burası. Hızlı bir şekilde tamamlanacağını umut ediyorum. Biz de elimizden geldikçe hem yöre halkıyla birlikte hem de buradaki sorunları giderme anlamında ortaklaşa elimizden gelen gayreti, çabayı ortaya koyacağız." dedi.

Bölge halkının bu çalışmaya destek verdiğini aktaran Sarıibrahim, barajın gövdesinin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.