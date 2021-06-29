Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan, 14 medeniyete ait çok sayıda esere ev sahipliği yapan, termal ve doğa turizmiyle ön plana çıkan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kent olan Amasya, ziyaretçilerine güzel bir tatile ev sahipliği yapmayı vadediyor.

Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan, 14 medeniyete ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran Amasya, adeta açık hava müzesini andırıyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları bulunan Amasya, gerek doğası, gerekse tarihi ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle tüm dünyaya milletin bağımsız yaşama iradesini ilan ettiği şehir olan Amasya, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Kültür, termal ve doğa turizmiyle öne çıkan Amasya, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, tarih kokan otantik sokakları ile turistlerin ilgisini çeken şehirler arasında bulunuyor.

"Amasya güvenli, huzurlu ve misafirperver bir şehirdir"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Amasya'nın Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin önemli şehirleri arasında bulunduğunu söyledi.

Amasya'ya gelen misafirlerin barındırdığı kültürel değerlerin yanı sıra doğal güzellikleri de görme fırsatı bulacağını dile getiren Masatlı, "Turist sayısında 2019 yılında zirve rakamları yakalamış Amasya'da bulunan müzelerimizi ziyaret eden turist sayımız yaklaşık 720 bin civarında olmuş. 2020 yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'da da salgından dolayı turist sayısında ciddi düşüş yaşandı." dedi.

Salgınla ciddi mücadele yaptıklarını, böylece vaka sayılarının önemle oranda azaldığını dile getiren Masatlı, aşılamada Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunduklarını vurguladı.

Masatlı, turizmcilerle yaptıkları görüşmelerde kente bu yıl çok ciddi talep olduğunu öğrendiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amasya, tarihte olduğu gibi bugün de en güvenli şehirlerden bir tanesi. Şehrimize gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Hem güvenlik hem de sağlık açısından bütün tedbirleri almış durumdayız. İnşallah bu yılımız 2019 yılından daha güzel geçecek. Amasya'ya ilk defa gelen kişiler, şehre hayran olduklarını ve tekrar geleceklerini söyleyerek buradan ayrılıyor. Anadolu coğrafyasında Amasya çok önemli bir ildir, güvenli, huzurlu ve misafirperver bir şehirdir. Herkesi bu şehri görmeye, yaşamaya davet ediyorum."