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Güncel
İHA 21.02.2024 09:19

Iğdır yöresi kuymağı lezzeti ile cezbediyor

Kendine özgü malzemesi ve lezzeti ile Karadeniz mutfağının en bilinen lezzetleri arasında yer alan kuymaktan ayrılan Iğdır kuymağı, lezzeti ile cezbediyor.

Iğdır yöresi kuymağı lezzeti ile cezbediyor

Iğdır yöresi kendine has lezzetleri ile bölgede dikkat çekmeye devam ediyor. Iğdır mutfağını tanıtmak için büyük çaba sarf eden Pınar Bindik, Iğdırlıların bile pek bilmediği ve tanıtılmayan Iğdır kuymağını tanıtmak için çabalıyor.

Ana malzemelerini un, yağ, tarçın ve suyun oluşturduğu lezzeti tadan bir daha tatmak istiyor. Yapılışı ile Karadeniz mutfağının en bilinen lezzetleri arasında yer alan kuymaktan ayrılan Iğdır kuymağı, lohusa kadınların da ilk 10 günkü tercihleri arasında yer alıyor.

Iğdır kuymağının lohusa kadınların iyileşmesine de katkı sağladığını belirten Pınar Bindik, “Bizim kuymağımızın Karadeniz kuymağından farkı normal buğday unu kullanılır. Buğdayı kendiniz değirmenden çekip kullanırsanız daha iyi olur. Çok yağ kullanılan bir lezzet olduğu için tereyağı, katı yağ ve sıvı yağ kullanacağız. Sade tereyağı ile kullanmak ağır olur. Biz peynir kullanmıyoruz. Zerdeçal kullanıyoruz. Zerdeçal sağlık açsından da çok önemlidir. Kuymağı genelde yeni doğum yapan lohusa kadınlara yediririz. İlk on gün mutlaka her öğünde bu yiyecek olur. Bayandaki doğum ile ilgili oluşan tahribatları yok eder. Bu lezzeti büyüklerimizden öğrendik. Biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman kendimiz ile beraber bu lezzeti de getirdik. Bu yiyeceği ocakta yaklaşık 45 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Öncelikle yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra kuymağımızın üzerine içinde nabat şekeri özütü, zencefil ve tarçın ekleyerek sunuma hazır hale getiriyoruz" dedi. 

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