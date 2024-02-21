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Güncel
AA 21.02.2024 06:12

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Araçta ve içindeki şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar ile 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G., C.B., Y.B., B.B. ile U.D.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.G, Y.B. ve U.D.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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