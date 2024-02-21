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Güncel
İHA 21.02.2024 09:11

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde "Ormanların hayaleti" vaşak kameraya yakalandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Türkiye'de kedigiller familyasının en büyük türü olan ve "Ormanların Hayaleti" olarak bilinen Vaşak, kırsal kesimde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde "Ormanların hayaleti" vaşak kameraya yakalandı

Nadir görülen vaşak, Gümüşhane'nin doğal yaşamına renk kattı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, yaban hayatının hemen her mensubunun görüntülendiği dönemde, koruma altındaki nadir türler arasında yer alan Vaşak kameralara takıldı. Köylüler, dere kenarında vaşağı fark ederek cep telefonuyla görüntüledi.

Vatandaşlar, vaşağın sevimli anlarını kayıt altına aldı Köylere gidenler, kırsal kesimde vaşağı dere kenarında fark edip hemen cep telefonlarını çıkardılar. Vaşak, vatandaşların kayıt cihazlarına yakalandıktan sonra karşıya geçip çalılıklar arasında gözden kayboldu. Bu sevimli anlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

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