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Güncel
İHA 09.11.2023 16:55

Iğdır Üniversitesi’nden Filistin’e yardım panayırı

Iğdır Üniversitesi tarafından Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır panayırı açıldı. Iğdır Üniversitesi Mediko-Sosyal binasında gerçekleşen hayır panayırında üniversite personellerinin eşleri tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Iğdır Üniversitesi’nden Filistin’e yardım panayırı

Filistin’e destek için kurulan stantlar öğrenciler ve üniversite personeli tarafından yoğun ilgi gördü.

Satışa sunulan yemek, tatlı ve içecekleri alanlar Filistin için herkese destek çağrısı yaptı. Yardım kampanyasında toplanan gelir, Filistin’e ulaştırılacak. Hayır panayırın hazırlanmasında etkin rol oynayan Iğdır Üniversitesi Hürkuş öğrenci kulübü de tam kadro alanda görev aldı. Üniversitenin desteği ile hayır panayırını hazırladıklarını belirten Iğdır Hürkuş Öğrenci Kulübü Temsilcisi Esma Delikara; “Hürkuş Havacılık Kulübü ve Iğdır Üniversitesi iş birliği ile düzenlediğimiz Filistin'e yardım panayırı Iğdır Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı. Burada elde edilen gelirler Filistinli kardeşlerimize iletilecektir. Hayır Panayırında sergilenen yiyecekler üniversitede çalışan personellerin eşleri tarafından titizlikle hazırlandı. Saat 10:00’da başlayan hayır panayırımız saat 17:00’da sona erecektir. Hayır panayırımıza katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Filistinlilere destek olmak amacı ile hayır panayırına geldiğini belirten Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2. Sınıf öğrencisi Melek Çelik; “Filistinli kardeşlerimiz için savaşta yaralanan kardeşlerimiz için ufak çaplı bir hayır panayırı düzenlendi. Düzenlenen hayır panayırında kendi bütçemizle küçük çapta da olsa destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Sabah saat 10:00’da açılan hayır panayırı saat 17:00’da sona erecek.

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