Iğdır Üniversitesi öğrencilerinden Dilucu Sınır Kapısı’na teknik gezi

Dilucu Sınır Kapısı’ndaki gümrük çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulan Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gümrük İşletme Bölümü öğrencilerine Gümrük Müdürlüğü’nün yapısı, işleyişi ve gümrük işlemlerinde kullanılan belgelerin kontrolü hakkında bilgilendirilme yapıldı.
Dilucu Gümrük Kapısı yetkilileri tarafından gümrük sahasının gezdirilmesiyle başlanılan teknik gezide, öğrencilere gümrükleme işlemleri ve gümrükte istihdam şekilleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
Özellikle, iktisadi ve idari bilimler alanlarından mezun olanların yanında Gümrük İşletme bölümünden mezun olanların mesleğe girişte ve oryantasyon döneminde önemli avantajlarının bulunduğuna vurgu yapıldı.
Gümrük İşletme bölümü öğrencilerinin kariyer planlamalarına ışık tutan teknik gezi, karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleriyle sona erdi.