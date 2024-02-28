Az Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.02.2024 14:32

Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tutundu

Hatay'da, depremlerde yıkılan evinin enkazından 48 saat sonra kurtarılan ve sol bacağı ampute edilen perdeci Ali Şabanoğlu, protez sayesinde hayata tutunmayı başardı.

Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki 4 katlı Önder Apartmanı yıkıldı.

Şabanoğlu, ekiplerin çalışmasıyla binanın enkazından 48 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Önce Adana'da daha sonra Ankara'da tedavi gören ve sol bacağı ampute edilen Şabanoğlu'na protez takıldı.

Fizik tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Şabanoğlu, memleketi Hatay'a döndü.

Afette, evinin yanı sıra Uzun Çarşı'daki iş yerini de kaybeden Şabanoğlu, kayınpederinin merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki apartmanına taşındı.

Mesleğini yeniden yapmak isteyen Şabanoğlu, yaşadığı apartmandaki boş daireyi iş yerine dönüştürdü.

Şabanoğlu, protezi sayesinde eşi ve kız kardeşiyle yeni iş yerinde ekmek parasını kazanmaya ve hayata tutunmaya başladı.

"İnsanlar protezle her istediğini yapabilir"

Bir çocuk babası Ş. ailesinin desteğiyle yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Depremlerde evini, iş yerini ve çok sayıda tanıdığını kaybettiğini aktaran Şabanoğlu, her şeye rağmen hayata umutla bakmayı sürdürdüğünü anlattı.

Protez bacağının çalışmasına engel olmadığını aktaran Şabanoğlu, şöyle devam etti:

"Bismillah diyerek işe başladım. Çok şükür iyi ki başladım. Şu an işlerimiz iyi. Antakya’ya hizmet etmekten mutluluk duyuyorum, işimi çok seviyorum. Hayata bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Kendimizle barışık olmamız gerekiyor, 'protez alışma süreci' diyorlar alışma sürecine de alışıyorsunuz. Gerçekten hayatınızdan bir parça oluyor. Bence hayata tutunmak gerekiyor tamam çok uzun mesafeler yürüyemeyiz belki ama istediğimizi de yapabiliriz, en azından sevdiklerimizin yanındayız. Protez engel değil, insanlar protezle her istediğini yapabilir."

Kendisini enkazdan çıkaran ekiplere teşekkür eden Şabanoğlu, onlar sayesinde yeniden sevdikleriyle bir arada olduğunu ve memleketinde işini yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Sivas'ta öğrenciler sınıfta turşu kurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Taksiciyi öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
14:39
2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı
14:38
Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini arıyor
14:33
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:13
Bu köyde cenazeler son yolculuğuna kızakla gidiyor
Toronto'daki uzun kuyruklu ördekler
Toronto'daki uzun kuyruklu ördekler
FOTO FOKUS
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ