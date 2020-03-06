AFAD tarafından temin edilen çizme ve kuru gıda malzemeleri, İdlib kırsalında çadırlarda kalan ailelere ulaştırıldı.

Yaklaşık 2 bin kişilik ekmek, kahvaltılık ve hazır çorba gibi yardımlar da Türkiye sınırı yakınlarındaki çadır kamplarda kalanlara dağıtıldı.