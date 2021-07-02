Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00'ten itibaren başlamasıyla sona erdi.

Bu çerçevede Kayseri'de vatandaşlar, yeni döneme geçilmesinin ardından cadde, meydan ve tarihi çarşılar ile toplu taşıma araçları ve duraklarda kalabalık oluşturdu.

Kentte, kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasıyla hareketlilik yaşandı.

Kahvehanede oyun oynayan Hasan Kanatlı, kısıtlamanın kalkmasına çok sevindiğini söyledi. Uzun süredir evden çıkamadıklarını belirten Kanatlı, "Bunalım içinde evde zaman geçirdik. Şu an mutluyuz." dedi.

Hamam işletmecisi Murat Yıldız ise "İnsanlar uzun süredir evdeydi. Kısıtlamanın sona ermesiyle mekanlara aşırı bir talep var. Bunun olmasını bekliyorduk. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve müşterilerimizi hakkıyla ağırlıyoruz. Beklediğimiz talebi şu anda görüyoruz." diye konuştu.

Hamama gelen Ömer Yıldız da "Hamamların açılmasına sevindik. Bugün geldik buraya temizlendik. İnşallah böyle gider." ifadelerini kullandı.

Nevşehir’de de sinema, sauna ve masaj salonları ile hamamlar, müşteri kabul etmeye başladı. Kentte, 1727'de yaptırılan Damat İbrahim Paşa Hamamı da kapılarını yeniden açtı.

Hamamın işletmecisi Recep Yılmaz, AA muhabirine, 26 yıldan beri çalıştırdığı hamamı, ilk kez salgın döneminde uzun süre kapattığını belirtti.

Aşılama çalışmalarının artmasıyla sürecin bir an önce geride kalmasını dileyen Yılmaz, "Koronavirüs sürecinde en çok mağdur olan kesimden biri de ülke genelinde hamam işletmecileri oldu. Elimizden geldiği kadar bütün tedbirleri almak kaydı ile hizmet vermeye başlıyoruz. Gelen müşterilerimizi HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaparak alacağız." şeklinde konuştu.

Yozgat'ta normalleşme kapsamında kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması, işletmecileri sevindirdi. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Coşgun, yaklaşık 16 ay süren kısıtlamaların ardından başlayan normalleşmeyle mutlu olduklarını belirterek, "İşlerimizin başında olmamız, bacamızın yeniden tütmesi bizleri mutlu etti. İl merkezimizde 113 çay ocağı ve kahvehane işletmemiz var. Bunların tamamı faaliyete başladı. Özellikle kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması, işletmecilerimiz açısından çok iyi oldu. Meslektaşlarımız bugünden itibaren evlerine ekmek götürebilmenin mutluğunu yaşayacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir'de kahvehane esnafı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla sabah saatlerinde dükkanlarını açarak müşteri kabul etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın işlerinin açılacağını söyledi.

Esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Her şey normal hayata döndü. Kahvehaneler normale döndü. Yeni dönem esnafa hareketlilik getirecek. Esnafın bütün umudu kısıtlamaların kalkmasıydı. Artık biz kazanacağız, devletimize vergimizi vermeye devam edeceğiz. Yüzde 50 kısıtlamasının kalkması da iyi oldu. İnsanlara psikolojik rahatlık getirecek ancak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya devam edelim."

Sivas'ta da normal hayata dönüşte yeni dönemin başlamasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kentteki iş yerleri de ilgili idare tarafından belirlenen açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı.

Bazı vatandaşlar, kısıtlamaların sona ermesiyle aileleriyle alışveriş yaparken sıcak havayı fırsat bilenler ise park ve mesire alanlarında vakit geçirdi.