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Güncel
DHA 23.09.2023 17:46

Husumetlisini tüfekle vurduğu anı kayda aldı

Bartın'da tartıştığı husumetlisi F.A.’yı pompalı tüfekle vuran K.A., o anları cep telefonuyla kaydetti. Yaralanan F.A. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Husumetlisini tüfekle vurduğu anı kayda aldı
[Arşiv]

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Kozcağız beldesine bağlı Ecikler köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olan K.A ile F.A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.A., eve gidip pompalı tüfeği alarak geri döndü, F.A.’ya tek el ateş etti. Çevredekilerin müdahale ettiği K.A. olay yerinden uzaklaştı. 

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden F.A.’yı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan K.A. karakoldaki ifadesinde, ‘Durup dururken bana geldi laf atmaya başladı, bana bulaşma git deyince küfretti, yumruk atmaya başladı. Hakaret etti. Ben de dayanamadım, elimde pompalı vardı ve bir el ateş ettim. Olay bundan ibaret’ dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. adli kontrol şartı ile salıverildi.

Bu arada K.A.’nın F.A.’ya ateş ettiği anları cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde K.A.’nın ateş ettiği F.A.’nın iş yerine kaçtığı görüldü. Köylülerin müdahale ettiği K.A.’nın “Abi biriniz gelmeyin, anama bacıma sövüyor, yumruk atıyor bana, kimse anama bacıma sövüp de yumruk atamaz” dediği duyuldu.

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