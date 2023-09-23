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Güncel
İHA 23.09.2023 17:46

Afyonkarahisar’daki öğrenci yurtları yeni döneme hazır

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. 25 Eylül'de açılacak olan yurtlarda öğrencilere en iyi hizmetin sunulması planlanıyor.

Afyonkarahisar’daki öğrenci yurtları yeni döneme hazır

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan başkanlığındaki toplantıya yurt müdürleri, lokanta kantin işleticileri ve diyetisyenler katıldı.

Toplantıda yeni dönemin en iyi şekilde karşılanması ve öğrencilere en kaliteli hizmetin verilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Tecrübeli diyetisyenler kontrolünde yurt öğrencilerine en iyi şekilde yemek hizmeti verilmesi de toplantıda görüşülen en önemli konular arasında yerini aldı. Toplantıda yurt öğrencilerinin sağlıklı beslenmesine büyük önem verildiği belirtildi. Bu kapsamda yurtlarda sunulan yemeklerin kalori miktarı ve besin değerleri konusunda da çalışmalar yapıldığı belirtildi. Kasapoğlu öğrencilerin en iyi şekilde ağırlanması ve eğitimlerine odaklanmaları için gerekli olan bütün önlemleri aldıklarını söyledi. Yurtlarda öğrencilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. 

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