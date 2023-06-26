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Güncel
İHA 26.06.2023 10:10

Hopa'da heyelan: 1 tır zarar gördü

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Hopa'da heyelan: 1 tır zarar gördü

Heyelan, Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için yol kenarında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir tırda hasar oluştu.

Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Öte yandan heyelan anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde heyelan nedeniyle etrafı toz bulutu kapladı.

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Artvin Heyelan
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