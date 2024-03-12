Az Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.03.2024 14:42

Hizan'da düzenlenen "Futsal Turnuvası" sona erdi

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Futsal Turnuvası" tamamlandı.

Hizan'da düzenlenen "Futsal Turnuvası" sona erdi

İlçede salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora yönlendirilmesi için 20 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı.

Maçı kazanarak şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını, Kaymakamı Nurhalil Özçelik verdi.

Oyuncuları tebrik eden Özçelik, Kaymakamlık olarak ilçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman destek sunduklarını söyledi.

Özçelik, "Düzenlediğimiz Futsal Turnuvası'nın kaybedeni yok. Sporcularımız arasında dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik çerçevesinde oynanan müsabakalarda kazanan tüm sporcularımız olmuştur. Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımları ve sporcuları gönülden tebrik ediyorum." dedi.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Paşinyan: Ermenistan'ın toprakları dışında emellerimiz olmamalı
15:42
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu için istenen belgeleri tamamladık
15:12
İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü
14:51
İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi
14:55
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
14:37
İsviçre'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da su kuyusu açtı, gıda yardımı dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da su kuyusu açtı, gıda yardımı dağıttı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan nöbetinde ramazan
Mavi Vatan nöbetinde ramazan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ