Osmaniye'de edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen A.E. isimli şahsın çaldığı ticari araçla Osmaniye kent merkezine doğru geldiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın konumunu belirleyerek takibe aldı.

Kent merkezine girdiğinde ekiplerin fiziki takibe aldığı araç kovalama sonucunda Kuzey Çevre Yolu Mevlana Mahallesi civarında durduruldu.

10 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan A.E. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı, çalıntı araçla birlikte Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

