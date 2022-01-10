Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'in Erdemli ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi, gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Erdemli ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, hırsızlık olaylarını 6 kişilik bir şebekenin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şebekeyi takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadesinde hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini, çaldıkları değerli malzemeleri satarak elde ettikleri parayla uyuşturucu satın aldıklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.
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