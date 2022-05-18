Gujarat eyaletindeki tuz paketleme fabrikasının duvarı çökmesi sonucu 13 kişi de yaralandı.



Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.



Hindistan’da bina yapımında standartların altında malzemelerin kullanılması nedeniyle çökme ve yıkılmalar yaygın olarak görülüyor.