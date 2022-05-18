Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan’da fabrika duvarı çöktü: 12 yaralı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hindistan’da tuz fabrikasının duvarı çöktü. 12 kişi hayatını kaybetti.
Gujarat eyaletindeki tuz paketleme fabrikasının duvarı çökmesi sonucu 13 kişi de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
Hindistan’da bina yapımında standartların altında malzemelerin kullanılması nedeniyle çökme ve yıkılmalar yaygın olarak görülüyor.
Etiketler: Hindistan
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