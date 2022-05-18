24 Nisan tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları bugün açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların EKPSS sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.

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