Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
EKPSS sonuçları açıklandı: 2022 EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı....
EKPSS sonuçları, 18 Mayıs tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı.
24 Nisan tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları bugün açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların EKPSS sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.
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