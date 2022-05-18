Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Şimşek ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Vedalaşma sırasında duygulu anlar yaşayan Vali Şimşek, gazetecilere, "Hakkınızı helal edin, Allah'a ısmarladık. Sivas'ta da bir eviniz, kapınız var. Tüm Niğdelileri Sivas'a da bekliyorum. Her zaman görüşmek, buluşmak dileğiyle. Tüm Niğde'ye elveda diyorum." dedi.

Vali Şimşek, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik personeli ve vatandaşlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.