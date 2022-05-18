Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topaklı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Ateş"in de kullanıldığı aramada, şüphelinin üzeri ve aracın bagajında 5 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan Ö.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.