Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topaklı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Ateş"in de kullanıldığı aramada, şüphelinin üzeri ve aracın bagajında 5 kilogram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan Ö.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Nevşehir Uyuşturucu
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