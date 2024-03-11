Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.03.2024 14:48

Hediye koyunla küçükbaş hayvancılığa başladı sürü sahibi oldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde tek koyunla küçükbaş hayvancılığa başlayan Hasan Balıklı, yıllar içinde sürü sahibi oldu.

Hediye koyunla küçükbaş hayvancılığa başladı sürü sahibi oldu
[Fotograf: AA]

Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Balıklı'ya 20 yıl önce bir yakını koyun hediye etti.

Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Balıklı, zaman içinde yeni koyunlar alarak ve koyunlarının yavrulaması ile sürü oluşturdu.

Koyunları daha çok seven Balıklı, büyükbaş hayvancılığı bırakarak küçükbaş hayvancılığa yöneldi.

Hasan Balıklı,200 koyunu olduğunu, sürüsünü daha da büyütmek istediğini söyledi.

Hayvancılıkla geçimini sağladığını, küçükbaş hayvancılığın zor olduğunu anlatan Balıklı,"Bir tek koyuna bugüne geldim. Heves yaptım. Tek koyunun yanına bir tane daha aldım. Koyunlarımız zamanla çoğaldı. Büyükbaş hayvancılık yapamadık, sevemedim, koyunculuğu sevdim. Kısa vadede gelirim olsun diyorsan olmaz. Bu sevgi işi, bunu her adam yapamaz. Herkes bunu beceremez. Alırlar ama yapamazlar" diye konuştu.

Koyunlar yavruladıklarında kuzulardan ayrıldığını, kuzuların bakımının hassas olduğunu anlatan Balıklı, büyükbaş hayvancılığa göre küçükbaş hayvancılığın daha çok emek istediğini, buna rağmen kazancının diğerine göre yüksek olmadığını söyledi.

Zorluklarına rağmen, koyunlar yavruladıklarında ve kuzuların anneleriyle buluştuğu zaman yorgunluğu unuttuklarını ifade eden Balıklı, ağabeyi ile birbirlerine destek olduklarını vurgulayarak, "Veresiye ile başladık, bugüne geldik. Abim keçi işi yapıyor. Ben koyun işi yapıyorum. Koç ayırmadık o yüzden kuzularımız erken oldu. 4. ayda sattığımız kuzu ile 11. ayda sattığımız kuzunun değeri aynı olur. O yüzden erken kuzulatmaya bakıyoruz. Koyunlarımız erken kuzuladı. 45 günlük oldular " dedi.
 

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Vali Çelik'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Almanya'dan Papa'nın "beyaz bayrak kaldırma" çağrısına tepki
16:37
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
16:20
Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi
16:15
Portekiz'de yükselen aşırı sağ ülkedeki siyasi dengeleri bozdu
16:01
İsveç bayrağı NATO karargahında göndere çekildi
16:23
Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı
Karlar altında sessizliğe esir Vorkuta
Karlar altında sessizliğe esir Vorkuta
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ