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Güncel
İHA 02.02.2024 18:06

Hayvan yüklü tıra tren çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Muş’ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı, bazı hayvanlar ise telef oldu.

Hayvan yüklü tıra tren çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Muş Şeker Fabrikası yakınlarındaki Tandoğan köyü girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Köyde büyükbaş hayvan yüklenen tıra, hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan 52602 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırın içinde bulunan Yusuf T. ve Cahit A. yaşamını yitirirken sürücü Emrah S. ile yanındaki Ahmet A. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edilirken kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar çevredekiler tarafından kesilirken kazada bazı hayvanlar ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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