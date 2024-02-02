Parçalı Bulutlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.02.2024 17:57

Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 mahalle, 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kaleli, Bahminin, Güzelsu, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 1 Şubat 2024 -15 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Elazığ'da depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
BM'den UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki
18:46
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:41
Borrell'den AB'nin Gazze'ye yönelik 'çifte standart' eleştirilerine yanıt
19:29
Husiler: ABD ile İngiltere Yemen'i vurdu
18:47
MİT ve Emniyet'in İsrail casuslarına operasyonunun detayları
18:09
İstanbul'da öldürülen 'Filozof Ramazan'ın katil zanlısı tutuklandı
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ