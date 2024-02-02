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Güncel
AA 02.02.2024 17:49

Erzincanlı besiciler, keçi sürülerini kışın kavak ağacının kabuklarıyla besliyor

Erzincan'da küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen köylüler, kış aylarında hayvanlarını yem ve kavak ağacının kabuğuyla besliyor.

Erzincanlı besiciler, keçi sürülerini kışın kavak ağacının kabuklarıyla besliyor

Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde yaşayan besiciler, kış aylarında kavak ağaçlarını keserek, ağacın kabuklarını keçi sürülerine yedirme geleneğini uzun yıllardır sürdürüyor.

Havaların soğumasıyla hayvanlarını yüksek yaylalardan köy merkezlerine getiren besiciler, "burç yedirmek" olarak da adlandırdıkları bu yöntemle hayvanlarının daha sağlıklı ve zinde kalmasını sağlıyor.

Kabukları soyulan ağaçları da yakacak olarak veya çeşitli ürünlere dönüştürerek değerlendiren Kerer köyündeki besicilerden 58 yaşındaki Yusuf Karakaya, hayvanların kış aylarında ot yerine kabukla beslenmesinin oldukça faydalı olduğunu anlattı.

Karakaya, hayvanların ağaç kabuğuyla beslenmesinin süt verimini de etkilediğini belirterek, "Hayvanlar kavak ağaçlarının kabuklarıyla beslendiğinde hem yavruları daha iyi gelişiyor hem de yazın daha fazla süt veriyorlar." dedi.

Besici Süleyman Karakaya ise 350 keçiyi kış aylarında kavak ağacı kabuklarıyla besleyerek hayvanları daha güçlü hale getirdiklerini söyledi.

Henüz 6 yaşındayken besiciliğe başlayan ve 55 yıldır bu geleneği sürdüren Karakaya, işini severek yaptığını sözlerine ekledi.

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