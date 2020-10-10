Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hatay'daki yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı
Hatay'daki orman yangınında mahsur kalan bir kaplumbağa, su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.
Hatay'daki orman yangınında bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı. Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında alevler arasında kalan kaplumbağa, bir kişinin dikkatinden kaçmadı.
Küle dönen araziden alınan kaplumbağa, yakındaki arazöze getirildi. Üzerine su dökülen kaplumbağa, daha sonra su içmesi için yere bırakıldı.
Hatay’daki orman yangınına müdahale eden İtfaiye ekibi, yangından etkilenen kaplumbağaları böyle kurtardı. pic.twitter.com/ZTCdPezgaB— TRT HABER (@trthaber) October 10, 2020
İtfaiye eri, hayvanın tek başına su içmediğini fark etti, eline su alarak kaplumbağanın su içmesini sağladı.
Küçük kaplumbağa serinletildikten sonra doğaya bırakıldı.
Etiketler: orman yangını kaplumbağa hataySon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:36
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