Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını ve yanmış alanlar havadan görüntülendi.
Samandağ ilçesi kırsalında 4 gün önce başlayıp, Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor.
Ekipler hava ve karadan yoğun şekilde alevlere müdahale ederken, yangın bölgesi ve yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.
Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale devam ediyor.
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