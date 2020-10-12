Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangınından etkilenenlere psikolojik destek veriliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören vatandaşlara psikososyal destek ekibince destek verildi.
Yaklaşık 50 ekibin 3 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, 320 hanede 1106 kişi ile görüşülerek ihtiyaçları tespit edildi ve psikolojik destek sağlandı.
Açıklamada, ekiplerin çalışmalarını bölgede sürdürmeye devam edeceği bildirildi.
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