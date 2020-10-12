Kozağacı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Suriyeli çift, uyuyan 6 aylık bebeklerini kaldıkları konteyner barakada bırakarak sabah erken saatlerde seraya gitti. Bir süre sonra barakada henüz belirlenemeyen nedende yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savcı polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.