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Hatay’da yoğun sis ulaşımı aksattı17 Aralık 2019 Salı 11:15 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 11:16
Hatay’ın merkez Antakya ve çevre ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Antakya, Defne, Yayladağı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle Antakya-İskenderun, Kırıkhan-Reyhanlı ve Yayladağı-Antakya kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Yoğun sisin etkili olduğu Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentin birçok noktasında görev alan trafik polisleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA