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Hatay'da uyuşturucu operasyonu09 Ocak 2020 Perşembe 20:18 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 20:18
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Güvenlik güçlerince,Turfanda Mahallesi'nde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA