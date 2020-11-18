İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde 2 adreste bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 26 fişek ele geçirdi, A.Y. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

İskenderun ilçesinde 3 adreste 2,25 gram esrar, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 3,40 gram metamfetamin bulundu, Ö.S, V.A. ve O.Ç. yakalandı.

Reyhanlı ilçesinde bir ikamette de 1588 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi, M.D. gözaltına alındı.